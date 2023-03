ASSE : Batlles et Briançon ont ciblé un axe de progression majeur chez les Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

L’ASSE est invaincue depuis six matches et tentera de faire perdurer cette bonne spirale ce samedi au Havre, pour le compte de la 28e journée de Ligue 2 (15h). Auparavant, les hommes de Laurent Batlles devront gommer des carences révélées au grand jour, samedi contre le SC Amiens (1-1).

L’ASSE peine notamment sur les coups de pied arrêtés cette saison : sur les 11 corners obtenus face à Amiens, un seul a entraîné une réelle occasion de but ! « On n’a pas beaucoup de réussite sur les coups de pied arrêtés. Pourtant, on a de la taille et des bons tireurs. C’est un domaine dans lequel on doit s'améliorer », a concédé Victor Lobry dans Le Progrès. Cette saison, seul Anthony Briançon a marqué sur cette phase de jeu, le 1er octobre dernier contre Grenoble.

« Il faut essayer de trouver des solutions sur les coup de pied arrêtés, appuie le capitaine des Verts. Ça doit devenir un point fort pour nous car ce sont des situations qui débloquent les matchs, notamment quand ils sont tendus. C’est un axe d’amélioration. » « Pour nous, il faudrait que ça fonctionne un peu plus, parce que c’est un domaine qui permet de s’ouvrir les matchs », a souligné Laurent Batlles.