ASSE : Batlles et les Verts ont mis fin à une incroyable série noire contre les Girondins

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Après son succès sur Bordeaux (2-0) samedi dernier, l'ASSE est remontée à la 15e place de Ligue 2. Un classement toujours indigne d'un des clubs les plus titrés de France mais qui s'explique par le fait que le club a été pénalisé de trois points suite aux débordements survenus à Geoffroy-Guichard lors du barrage retour L1/L2 perdu contre l'AJ Auxerre en mai.

Mine de rien, cette 15e place est remarquable. En effet, comme le souligne le compte Sainté Inside, cela faisait 143 jours et 13 journées consécutives de championnat que l'ASSE n'était plus sortie de la zone rouge ! Elle était descendue sous la ligne de flottaison après un 2-2 contre... les Girondins de Bordeaux le 20 avril 2022 pour ne plus en ressortir et finir par être reléguée. C'est donc un petit événement qu'ont connu Laurent Batlles et ses hommes samedi dernier !