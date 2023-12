ASSE : Batlles évincé par Romeyer avant Bordeaux ?

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

La vie de Laurent Batlles, depuis son arrivée à la tête de l’ASSE à l’été 2022, n’a jamais été un long fleuve tranquille. Entre le recrutement estival qui a montré ses limites et les blessures de joueurs cadres, le coach des Verts a dû souvent bricoler et son projet de jeu n’a jamais semblé convaincre totalement.

Batlles dans le viseur de Romeyer ?

Sur une inquiétante série de trois défaites d’affilée devant le Paris FC (0-1), à Auxerre (2-5) et contre Pau (1-2), l’ASSE doit réenclencher la marche avant ce soir à Amiens sous peine de glisser encore au classement... et de perdre son entraîneur ? « Un quatrième revers de suite ferait tache avant la réception de Guingamp, en forme, et un déplacement à Bordeaux, estime L’Équipe. Roland Romeyer, le copropriétaire, pourrait ne pas attendre autant de temps. » Selon nos informations, ce dernier apprécierait le profil de Thierry Laurey en cas de départ précipité de Batlles.

