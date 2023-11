AJ Auxerre - ASSE : Batlles évite un dérapage et fait une promesse osée après la déroute

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L'AS Saint-Étienne a totalement pris l'eau ce samedi sur la pelouse de l'AJ Auxerre (5-2), à l'occasion de la 14e journée de Ligue 2. C'est la deuxième défaite consécutive pour les Verts après celle concédée il y a cinq jours contre le Paris FC (0-1). En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Verts, Laurent Batlles, n'a pas caché sa grande frustration après la gifle reçue par les siens et a évité un dérapage contre ses joueurs.

"Je peux vous dire que ce sera la seule soirée loupée"

"Je pense que je ne vais pas parler aux joueurs ce soir, parce qu'au vu de ce que j'ai vu, dans l'intensité et dans les duels contre cette équipe d'Auxerre, je préfère attendre un petit peu parce qu'à chaud, il y a des choses qui seront un peu dures pour eux. Je vais prendre un peu de recul. Il faut que je revois le match, c'est difficile à analyser, surtout la première mi-temps. Auxerre a fait ce qu'il fallait, nous un peu moins, mais on ne peut pas se contenter de ça défensivement pour gagner. J'avais demandé de bien défendre dans les couloirs et on ne l'a pas fait. On savait qu'on pouvait leur faire mal offensivement mais on a manqué aussi de justesse devant. On ne peut pas prétendre jouer le haut de tableau en prenant cinq buts. Je peux vous dire que ce sera la seule soirée loupée, je ne veux pas rééditer ça. On ne peut pas faire de match amical comme ça. Ça m'est arrivé une fois avec Troyes, mais pas deux, et ça n'arrivera pas une seconde fois. On ne peut pas tout mettre sur les absences", a-t-il confié dans des propos rapportés par Envertetcontretous.

⚽️ AJ Auxerre - ASSE : les enseignements de la gifle reçue par les Verts #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/j8glovT0NN — But! Saint-Étienne (@ButASSE) November 11, 2023

Podcast Men's Up Life