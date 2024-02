ASSE : Batlles évoque son limogeage et pointe un gros regret

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Le grand retour de Laurent Batlles à l'ASSE n'aura duré qu'un an et demi. Débarqué dans le Forez en juin 2022, après le traumatisme de la relégation, l'ancien milieu et entraîneur de la réserve des Verts devait ramener le club en L1. Mais les déceptions se sont enchaînées. Hormis six mois intéressants de janvier à juin 2023, l'équipe n'a jamais développé un bon jeu et les résultats ont été très décevants. Ce qui a conduit la direction stéphanoise à le limoger le 6 décembre 2023.

"Parfois, des choses se passent et sont contraires à vos envies"

Dans une interview à France Bleu, Batlles est revenu sur ce renvoi, regrettant notamment un nombre important de blessés : "C'est un métier à risque, on le sait lorsqu'on passe ses diplômes. On souhaite toujours faire une longue carrière dans les clubs. Parfois, des choses se passent et sont contraires à vos envies. Malgré tout, cela fait grandir, il faut le prendre avec pas mal de philosophie et essayer d'avancer, d'apprendre et de grandir. Non, il n'y a pas eu de la panique. Il y a eu les cinq défaites d'affilée qui nous ont coûté cher et qui m'ont coûté cher, je pense. Le fait également d'avoir eu six ou sept blessés d'un seul coup, ça m'a coûté pas mal de choses. J'ai vécu des saisons avec Troyes où tout se passait bien. Vous n'avez pas de blessé, toutes les étoiles et les planètes sont alignées. Parfois, vous avez dix matches sans défaite, vous êtes plus ou moins élu meilleur entraîneur de Ligue 2 en octobre et un mois après, vous avez six ou sept blessés et vous êtes viré. Cela fait partie du métier, c'est comme ça, il faut avancer."

