ASSE : Batlles face à un nouveau dilemme

Après avoir effectué toute la préparation en 3-4-3, Laurent Batlles a décidé de faire jouer l'ASSE en 4-2-3-1 contre Nîmes (1-1). La débâcle à Dijon (1-2) était passée par là et le nouveau coach des Verts estimait faire fausse route, revenant donc à une défense à quatre. « On n'a pas encore les joueurs pour évoluer dans ce système », avait-il expliqué.

Face aux Crocos, Sergi Palencia et Gabriel Silva ont donc retrouvé une place de titulaire. Et les deux latéraux ont livré une prestation plutôt correcte, le Brésilien surtout. Alors que tous deux arrivent en fin de contrat, difficile de savoir à présent les intentions du club, leurs propres intentions maintenant qu'un accessit semble s'ouvrir à eux, et celles de Batlles, dont le système de base ne permet pas à des latéraux de jouer...