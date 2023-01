ASSE : Batlles fait le point avant Sochaux et une annonce forte pour la fin du mercato

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Le point médical

"Je suis dans la même situation que le match à Niort. Je touche du bois, il n'y a pas vraiment de blessure. Antoine Gautier est en réathlétisation. On a laissé quelques joueurs au repos ce matin (jeudi) mais il n'y a rien de grave, c'est juste par rapport à la charge de travail et les temps de jeu. Benjamin Bouchouari est suspendu en revanche. Concernant Aïmen Moueffek, il n'y a rien, il s'agit juste de gérer la charge de travail de chacun, avec un match tous les trois jours, il risque d’y avoir des changements dans les compositions d’équipes et on verra sur les matchs qui suivent."

Sochaux

"Sochaux est une très belle équipe qui s'est renforcée. C'est très athlétique et il y a une valeur offensive importante, avec un des meilleurs gardiens du championnat. On veut faire tourner le compteur point. Je ne sais pas s'ils vont rééditer ce qu'ils ont fait au match aller, on va voir comment ils vont venir jouer chez nous. On a travaillé sur le match aller. Ils sont un peu dans le dur et il ne faut pas les réveiller."

Les débuts de Larsonneur, Charbonnier, Nkoundou et Bamba

"Gautier Larsonneur a amené ce qu'il faisait à Valenciennes et à Brest, beaucoup de commandements, de lien avec la défense et les milieux. Il a fait des arrêts importants, ce qu'on attendait de lui. Gaëtan Charbonnier, c'est autre chose. Ils ont tous les deux du caractère, mais Gaëtan ils nous apportent des buts, mais aussi du replacement tactique. Il a une façon de jouer atypique. Niels Nkoundou est plus prêt que Kader Bamba, même si on fait travailler individuellement Kader. Il n'a pas joué de match entier dans la régularité, on verra comment ça se passe ce week-end et comment il se sent lui."

Le duo Krasso - Charbonnier

"Pour l'association Krasso - Charbonnier, il y avait des choses intéressantes et d'autres moins, notamment quand ils étaient trop haut. Ils ont la capacité de jouer l'un en fonction de l'autre, il y a des choses à mettre en place."

La fin du mercato hivernal

"Pour le mercato, les personnes concernées me tiennent au courant. Je me cantonne au terrain. Dans le couloir droit, quelqu'un puisse amener quelque chose de différent, pourrait nous intéresser."

Propos retranscrits par Le Progrès.