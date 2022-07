ASSE : Batlles fait une annonce forte avant Angers

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Pour son quatrième match de préparation, l'AS Saint-Etienne a arraché ce mercredi le match nul face aux Girondins de Bordeaux (1-1). Menés au score quasiment toute la rencontre, les Verts ont égalisé en fin de match grâce à un pénalty de Denis Bouanga (88e).

"À Angers, on partira en mode championnat"

Au micro du club, l'entraîneur stéphanois, Laurent Batlles, a livré son sentiment sur cette rencontre avant de se projeter sur le dernier match de préparation face au SCO Angers.

"Je retiens qu’on a fait une première période plus que moyenne. Bordeaux avait un peu plus d’envie que nous. En seconde période, on a été beaucoup plus performants. J’ai fait le choix de mélanger les deux compositions. C’est normal que les automatismes ne soient pas encore présents. On a besoin de beaucoup d’amélioration dans nos mouvements, notre jeu. Mais c'est normal et j'en ai conscience. Il est toutefois important de ne pas perdre, même ces rencontres amicales. On essaie de mettre des choses en place, de concerner tout le monde. Le début du championnat arrive très vite. Ce samedi, à Angers, on partira en mode championnat. Certains joueront 90 minutes."

Pour résumer L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Laurent Batlles, s'est exprimé après le match nul arraché ce mercredi par les siens face aux Girondins de Bordeaux (1-1) en match amical.

Fabien Chorlet

Rédacteur