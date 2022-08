ASSE : Batlles fixe un bel objectif à Krasso

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Contre Bastia (5-0), Jean-Philippe Krasso est devenu le premier joueur de l'ASSE à réaliser un quadruplé depuis Alex Dias, le Brésilien, face à Marseille (5-1) le 12 décembre 1999. Fort de ses 7 buts en six journées, l'ancien joueur d'Epinal a pris la tête du classement des buteurs de L2. Avant la rencontre, Laurent Batlles avait dit qu'il attendait plus de lui... « Il a fait six bons mois à Ajaccio, avait expliqué le coach des Verts. Comme j'avais du temps, j'ai pu regarder ses matches. Donc ce qu'il fait ne me surprend pas. Mais j'attends encore plus de lui, dans son investissement, ses courses, ses appels, son pressing. Il peut prendre plus de volume et doit être plus méchant devant le but. Je lui ai dit après Valenciennes. Il met un super but mais il doit faire le doublé. C'est comme ça qu'on grandit. »

Objectif 15-20 buts !

Le message semble avoir été entendu, et après le quadruplé du n°17 face au Sporting, Batlles a eu ces mots... « Je lui ai demandé de rester axial et de ne pas aller trop sur les côtés pour ne pas s’épuiser. Je lui ai demandé ça depuis le début. Un attaquant, c’est dans la surface. Je lui ai dit "reste axial, tu vas marquer." Je pense qu’il va rester avec nous. On va amener de la concurrence car lui en a besoin aussi. C’est bien pour lui et pour l’équipe. On essaie de le mettre en valeur. Il est meilleur buteur de L2. Il vient de marquer 4 buts. C'est intéressant d'avoir un attaquant qui peut marquer à tout moment. Il nous faudra un ou deux attaquants à 15-20 buts pour réussir notre saison. A lui de rester focus et de continuer de bosser comme il le fait. »