ASSE : Batlles insiste avec une nouvelle option surprenante

Opposés au FC Annecy pour leur quatrième match de préparation, les Verts ont obtenu un nouveau succès (3-2) mercredi à L'Etrat, le troisième de l'été pour eux en quatre matches. Dominatrice, l'équipe de Laurent Batlles a ouvert la marque grâce à Maxence Rivera. Ibrahima Wadji et Karim Cissé ont inscrit les deux autres buts stéphanois.

Monconduit en défense centrale, pour l'instant ça marche

Outre la confirmation des bonnes dispositions de Cissé, véritable révélation de cette préparation, on aura noté que Batlles a à nouveau aligné Thomas Monconduit en défense centrale en première mi-temps. Avec le brassard de capitaine, l'ancien Merlu a été à son avantage au cœur de la charnière à trois. Avec son expérience, sa technique et sa qualité de relance, Monconduit semble s'imposer comme une vraie option dans ce rôle. Et comme un élément sur qui Batlles compte s'appuyer, alors qu'un départ avait été évoqué au début de l'été. « On va essayer de partir à Montpellier avec une équipe qui ressemblera à celle qui jouera contre Grenoble lors de la première journée», a glissé hier le coach des Verts. On verra donc si Monconduit sera dans son Onze contre le MHSC, et si oui à quel poste.

