ASSE : Batlles lance la classe biberon !

Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?



Lors du match amical contre Grenoble, vendredi dernier, Laurent Batlles a fait appel au jeune Jibril Othman. A 18 ans, l'attaquant franco-tunisien, natif de Saint-Etienne, est considéré comme l'un des plus sûrs espoirs du club. Jules Mouton, petit frère de Louis, est également entré en jeu. A 17 ans, il était le capitaine des U17 stéphanois la saison dernière.

Les deux joueurs ont rejoint deux de leurs anciens coéquipiers la saison passée chez les U19 et U17 : l'ailier Ayman Aiki (17 ans) et le milieu Antoine Gauthier (18 ans), buteur contre Le Puy (1-0) et passeur décisif face à Grenoble (1-1).