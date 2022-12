ASSE : Batlles n'a toujours pas tranché pour son gardien numéro 1

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

On est le 29 décembre 2022, 16 matchs de Ligue 2 ont été joués depuis le début de la saison et l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Laurent Batlles, n'a toujours pas vraiment tranché pour son gardien numéro 1.

Podcast Men's Up Life

Dreyer, Green et Fall postulent face à Sochaux

Si c'est Matthieu Dreyer qui a le plus occupé les cages stéphanoises depuis le début de la saison et notamment lors du dernier match des Verts, perdu ce lundi à Annecy (2-1), Laurent Batlles serait indécis quant au portier à titulariser lors de la réception ce vendredi de Sochaux, si l'on en croit les informations de Peuple Vert. Cela se jouerait entre les trois gardiens : Matthieu Dreyer, Etienne Green et Boubacar Fall.

Pour résumer Pour la réception ce vendredi de Sochaux, l'entraîneur de l'ASSE, Laurent Batlles, ne saurait pas qui titulariser au poste de gardien entre Matthieu Dreyer, Etienne Green et Boubacar Fall.

Fabien Chorlet

Rédacteur