ASSE : Batlles parle de match référence face aux Girondins

C'est un Laurent Batlles souriant qui s'est présenté au micro de beIN après la victoire de son équipe sur le leader bordelais (2-0). Car au-delà des trois points, il y a surtout eu une belle copie rendue par les Stéphanois, très peu mis en difficulté par les Girondins et qui ont désormais un duo offensif complémentaire avec Jean-Philippe Krasso et la recrue Ibrahima Wadji, auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs.

"C'était important pour nous de pouvoir gagner contre le premier. J'avais demandé un match référence contre une formation du haut de tableau. On l'a. Ca va nous permettre d'avoir un peu plus de confiance encore, notamment dans le jeu. Mathieu (Dreyer) nous a permis de rester dans le match. On est vraiment satisfait. En jouant avec deux attaquants, l'un derrière l'autre, on a pu jouer entre les lignes. C'est une équipe qui presse assez haut, il fallait jouer dans son dos. Il fallait avoir de la justesse technique, c'est ce qu'on a fait même si ça aurait pu être mieux. On a un joueur de surface, qui est JP (Krasso), on a désormais un joueur de profondeur avec Wadji. Les deux ont bien joué ensemble, ils se sont beaucoup cherchés, c'est très prometteur pour la suite, très intéressant. Yvann (Maçon) retrouve des sensations. Il a beaucoup de volume athlétique, il pêche parfois au niveau technique mais il revient bien. On voulait s'étalonner contre un gros. On n'a rien fait encore mais c'est symbolique. On voulait sortir de la zone rouge le plus vite possible, c'est une bonne chose d'y arriver."