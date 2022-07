ASSE : Batlles parle Mercato et sème des indices sur son onze à Dijon

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le point médical :

« Chambost est blessé, Neyou et Moukoudi ne seront sûrement pas là à Dijon. Gauthier est touché au dos. Abi et Moueffek sont en reprise et devraient revenir rapidement. « Avec ce qu’on a vu à l’entraînement, Lobry et Cafaro peuvent même prétendre à débuter samedi. On verra ce qu’on fera. »

Les impressions du groupe :

« On est assez impatients de débuter. La période de préparions est assez longue, on a envie d’entrer dans la compétition en commençant par un gros morceau. Il y a beaucoup de choses à régler mais on a fait ce qu’on voulait lors des matches amicaux, hormis les dix dernières minutes à Angers. Je sens les joueurs prêts et motivés. On a été capables d’avoir le ballon et de mettre les équipes en difficulté lors des amicaux mais on n’a pas réussi à assez marquer. »

Les pièges à éviter en L2 :

« La L2 est un championnat très long, très dur. Il faut avancer avec humilité. Il y a beaucoup d’homogénéité, tout le monde peut battre tout le monde. C’est une remise en question permanente. J’entends beaucoup d’entraîneurs qui disent qu’on est favoris. Mais on a déjà -3 points sur la ligne de départ. Je pense que d’autres équipes sont plus favorites que nous. »