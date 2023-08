ASSE : Batlles, Perrin, Soucasse, les joueurs... Guillou tire dans le tas

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

L'ASSE a subi sa deuxième défaite en deux journées de L2 en s'inclinant à Rodez (1-2) samedi, et dans la dernière édition du Progrès, Patrick Guillou n'a épargné personne. « Le club récolte exactement ce qu’il n’a pas semé, a-t-il écrit. Départs de De Sousa et Krasso, préparation tronquée sur un terrain pourri à La Plagne, mercato englué, matchs à huis clos à L’Etrat, mauvaise gestion du cas Nkounkou (…) À Rodez, Laurent Batlles et son staff n’ont pas trouvé la solution. Une énième fois punis. Incapacité chronique à battre de modestes ruthénois... Pire, encore incapables de garder le point du match nul. Il n’y a pas d’âme dans cette équipe. »

« Les patates chaudes se passent de main en main»

Et à lui d'ajouter.. « Dans les déclarations post-match, les langues sont bien pendues. Ça tire à balles réelles. Le capitaine sur le manque d’implication et l’état d’esprit de ses partenaires. Le coach sur ses dirigeants et la cellule de recrutement. Les patates chaudes se passent de main en main. »

🟢 Après chaque rencontre de Ligue 2, l’ancien défenseur de l’ASSE, aujourd’hui consultant pour beIN Sports, livre son analyse #ASSE https://t.co/tdYbefJCSQ — Le Progrès Loire (@Leprogresloire) August 13, 2023

