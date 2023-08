ASSE : Batlles peu inspiré, Sissoko sifflé... les notes des Verts contre Grenoble

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

LARSONNEUR (5,5)

Il s'est fait une frayeur sur une sortie mal maitrisée (79e) mais le reste du temps, il a été vigilant comme sur ce face à face remporté devant Postolachi (40e). Dernier rempart d'une défense qui a encore pris beaucoup trop de vagues à la perte du ballon...

BATUBINSIKA (5)

La recrue défensive des Verts a livré un premier match sérieux. Bon dans les duels, l'ancien joueur d'Antwerp, Famalicao et Haïfa est apparu plutôt à l'aise avec le ballon, même s'il peut regretter son contrôle raté alors qu'il était en bonne position pour marquer, sur un corner (47e)...

BRIANCON (4), puis SOW (5)

Diminué par un virus, Briançon a tout de même débuté la rencontre mais il est apparu bien fatigué et est sorti dès la mi-temps, pris de crampes. Entré en jeu, SOW a eu du mal à se mettre dans son match avant de se ressaisir.

PETROT (5)

Souvent limite, il s'est accroché, avec son courage habituel. Pas le meilleur, mais pas le plus mauvais... Comme souvent.

CAFARO (6)

Piston droit, il n'a pas tout réussi mais il a été l'un des seuls à faire des différences. C'est lui qui a provoqué le penalty, après avoir donné un caviar à Sissoko (58e) et centré pour la tête de Wadji (69e).

MONCONDUIT (5,5)

Il est monté en puissance au fil du match et a livré une grosse deuxième mi-temps. Une belle ouverture pour Wadji (80e). L'un des rares à avoir été au niveau.

Appiah piston gauche, ça ne l'a pas fait du tout

FOMBA (3), puis CISSE

Préféré à Moueffek,Bouchouari ou Lobry, Fomba a été l'une des grosses déceptions de la rencontre. Il a eu énormément de déchet dans ses transmissions, trouvant même le moyen de rater deux passes en cinq secondes, peu avant sa sortie. Remplacé par CISSE, qui a apporté sa percussion et son envie, mais qui a un peu trop oublié ses coéquipiers...

APPIAH (4), puis LOBRY

Dans un rôle de piston gauche déserté par Nkounkou et qui ne correspond pas franchement à ses qualités, Appiah n'a pas été mis dans les meilleurs conditions par Batlles. Il n'a eu aucun apport offensif avant d'être remplacé par LOBRY, qui a servi Wadji sur le but refusé... avant d'oublier de défendre sur le but victorieux des Grenoblois.

CHAMBOST (4), puis BOUCHOUARI

En soutien des deux attaquants, dans un rôle de numéro 10, Chambost a réussi deux ou trois bons décalages mais sans vraiment parvenir à prendre le jeu à son compte. Remplacé par BOUCHOUARI, qui réveillé l'équipe par son dynamisme, ses récupérations hautes, ses projections, ses passes vers l'avant. En vain...

SISSOKO (2), puis CHARBONNIER

Pour sa grande première à Geoffroy-Guichard, Sissoko est complètement passé à côté de son match. Il a oublié de servir Chambost (6e) avant de faire un balai au moment de tirer (32e), puis d'envoyer sa frappe dans les nuages alors qu'il avait le but ouvert suite à un service parfait de Cafaro (58e). Copieusement sifflé par le kop nord à sa sortie. Remplacé par CHARBONNIER, qui a vu son penalty détourné par Maubleu (83e). Un Charbonnier qui, à sa décharge, n'avait pas joué de toute la préparation et qui n'avait plus foulé les pelouses depuis son opération des croisés, il y a six mois...

WADJI (4)

Le Sénégalais aurait pu être le héros de la soirée si l'arbitre n'avait pas refusé son but pour un hors jeu imaginaire (85e). Mais avant cela, il n'avait guère brillé dans ses contrôles, ses dribbles. Une tête dévissée (69e) et une entente avec Sissoko on ne peut plus perfectible. Krasso lui manquerait-il déjà ?

Podcast Men's Up Life