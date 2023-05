ASSE : Batlles pique plusieurs joueurs, sort l’armada contre QRM et va accueillir un ancien !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Tout le monde sur le pont !

« Tout le monde sera là. Dennis Appiah est resté ce jeudi au soin. Louis Mouton devrait reprendre la semaine prochaine. Antoine Gauthier a ressenti un problème à la cuisse. Il a repris ce matin. Je veux faire jouer les meilleurs. Tout le monde mérite de participer à cette fin de championnat. On essaiera de mettre en place l'équipe la plus performante possible pour prendre le plus de points possibles. »

Le repli défensif commence devant

« Sur les derniers matches, on est à réaction. J'aimerais qu'on soit meilleur défensivement. Ça part de devant. Si on travaille mieux devant et au milieu, ça permettra aux défenseurs et au gardien d'être sécurisés. Notre jeu ne doit pas être à risque si tout le monde fait son travail défensif. Les trois premières équipes de L1 et City jouent à trois derrière. C'est l'animation qu'on y met par les pistons et le cœur du jeu. Ça demande beaucoup de travail collectif et individuel. »

« L'entraîneur adverse est un ami »

Passer devant QRM au classement

« Laval, c'était particulier. Ça s'est passé exactement comme on le pressentait. Il y a eu des choses intéressantes au milieu du terrain et d'autres beaucoup moins, notamment dans le rythme. On a été bons quand on a joué simple et juste techniquement. Aujourd'hui, si on bat QRM, on leur passe devant. Mais je sais que l'entraîneur adverse, qui est mon ami (Echouafni) va bien préparer la rencontre. Ils auront envie de faire un bon résultat à Geoffroy-Guichard. C'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts. Elle n'est pas facile à jouer. »

Sa gestion des jeunes

« Les jeunes joueurs ont besoin de jouer. Mais si c'est pour les prendre et les faire jouer 5 minutes, autant les faire jouer un match plein. J'essaie d'être juste aussi avec ceux qui ont donné depuis le début d'année. »

Rivera est le bienvenu

« On a été voir jouer Maxence Rivera. Il va revenir, il lui reste un an de contrat. Sa saison a été positive, il a joué régulièrement et a marqué un superbe but. On l'a vu. C'est très intéressant. »