ASSE : Batlles a lancé 3 nouveaux chantiers après Concarneau

Laurent Batlles est un homme comblé. Après avoir soufflé ses 48 bougies hier, ce natif de la Vierge a vu l’ASSE prendre trois points très importants au Moustoir contre Concarneau (1-0). « Je suis content de valider le match de la semaine dernière. On prend trois points ici et je suis très heureux de continuer notre série, a-t-il applaudi en conférence de presse. Je leur ai dit juste juste avant que par moment il faut parfois savoir faire le dos rond quelques minutes pour tenir un résultat. On a montré des choses très intéressantes et on a su faire mal sur un contre. »

Batlles a relevé 3 axes de progression

Au-delà de cette victoire précieuse dans la course à la montée, le coach de l’ASSE ne veut pas se reposer sur ses lauriers et a déjà planché sur trois axes de progression avant de recevoir Dunkerque (mercredi, 18h45). « Dans ce 4-3-3 on est assez costaud. On ne concède pas beaucoup d’occasions mais on doit s’améliorer dans le jeu, dans les mouvements, les triangles, a-t-il ajouté. Je vois des joueurs qui font des efforts. C’est bien de ne pas prendre de but et de prendre des points et d’avancer au classement. Il faudra perdurer dans la dynamique qu’on a aujourd’hui. »

