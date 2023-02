ASSE : Batlles pourrait marcher sur les traces de Gasset

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Par trois fois, Laurent Batlles a failli être éjecté de son poste d'entraîneur de l'ASSE. Juste avant la Coupe du monde, en novembre, après une défaite à domicile contre Rodez (0-2) qui avait envoyé les Verts à la dernière place. Puis juste après la reprise de la L2, suite à la défaite à Annecy (1-2) et alors qu'un nouveau revers se profilait contre Caen (1-1 avec une égalisation à l'ultime seconde). Et enfin après les désillusions contre Sochaux (2-3) et à Bastia (0-2) fin janvier-début février. Mais il est resté et aujourd'hui, tous les feux sont au vert dans le Forez.

L'ASSE est aujourd'hui 15e, quatre points devant le premier relégable, grâce à une série de trois victoires contre Annecy (3-2), Dijon (2-0) et à Nîmes (2-1) lundi. Et samedi, elle accueille Pau, 16e et pire équipe de L2 depuis la fin de la Coupe du monde. Une passe de quatre constituerait une première à Saint-Etienne depuis... 2019 ! Entre avril et mai, l'équipe de Jean-Louis Gasset avait battu Bordeaux (3-0), Reims (2-0), Toulouse (2-0) et Monaco (3-2). A l'époque, les Verts avaient accroché l'Europe. Une éternité...