ASSE : Batlles prêt à sortir son joker pour remplacer Wadji

L'ASSE a débuté sa saison par deux défaites et un coup dur vient compliquer encore un peu plus la vie de Laurent Batlles avec la blessure d'Ibrahima Wadji. L'attaquant sénégalais est out pour un mois, touché à la cheville. Batlles a évoqué la situation en conférence de presse ce midi, et écarter l'idée de titulariser Gaëtan Charbonnier, encore trop juste. "Je ne sais pas combien de minutes il peut avoir dans les jambes mais le faire débuter, non. Il ne faut pas brûler les étapes", a-t-il glissé.

Cissé pourrait débuter

Le jeune Karim Cissé pourrait débuter aux côtés d'Ibrahim Sissoko. "On verra comment on animera l'attaque autour d'"Ibra". On essayera de trouver les solutions. Cissé est un peu notre joker. Il est jeune, il a fait une bonne préparation. Il est intéressant même s'il lui reste des choses à travailler, ce qui est logique."

