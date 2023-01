ASSE : Batlles reçoit deux bonnes nouvelles de plus avant Laval

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les supporters de l’ASSE sont gâtés. Mardi prochain, ils pourront regarder le match de leur équipe préférée contre Laval en clair sur La Chaîne L’Équipe, pour le compte de la 18e journée de Ligue 2 (20h45). En attendant, Laurent Batlles peut se frotter les mains.

S’il se sait sur la sellette, avec un objectif de points lors des prochain matches des Verts, le coach à lunettes va retrouver un certain Anthony Briançon. Contraint de céder sa place au bout d'un quart d'heure contre Caen à cause d'une blessure à la pommette gauche (1-1), le capitaine de l’ASSE s'est entraîné normalement hier et devrait donc pouvoir tenir sa place contre Laval.

« Si le protocole commotion pratiqué par le médecin du club n’avait rien donné, de nouveaux examens effectués en début de semaine ont permis de rassurer totalement sur son état », explique Le Progrès. Le quotidien régional indique par ailleurs que Thomas Monconduit a fait son retour dans le groupe d’entraînement cette semaine mais « cette reprise en reste au stade de la course individualisée. »