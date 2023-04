Paris FC - ASSE : Batlles ressort deux joueurs après la victoire sur le PFC

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Laurent Batlles était aux premières loges, hier à Charléty, pour assister au magnifique spectacle offert par le Paris FC et l'ASSE (2-4). Un but au bout de vingt secondes de Wadji, un retournement de situation des locaux, une égalisation de Nkounkou dans la foulée, un exploit (involontaire) de ce même Nkounkou et enfin un pénalty de Krasso pour sceller une large victoire, synonyme de neuvième match d'affilée sans défaite et de huit longueurs sur la zone rouge. Après coup, l'entraîneur stéphanois a tenu à féliciter les supporters pour leur soutien très bruyant et toute son équipe, en ressortant deux joueurs en particulier.

"Niels nous apporte énormément dans le couloir, comme Cafaro"

« Sur son deuxième but, Niels (Nkounkou) m’a dit qu’il n’avait pas fait exprès (rires), il voulait centrer de ce que j’ai vu. Niels nous apporte énormément dans le couloir, comme Cafaro. On avait travaillé toute la semaine sur la récupération et sur le fait de fixer par l’axe pour trouver nos joueurs de couloirs et leur faire mal. Je suis très heureux pour mon équipe, pour le club, pour les salariés. L’ambiance, c’est formidable de vivre ça, on avait des supporters partout ! Sur chaque but, on avait l’impression d’être chez nous. Ça pousse totalement les joueurs. On est très heureux du résultat, on veut avancer et prendre des points dans ce championnat. On a besoin de tout le monde. Le groupe est très heureux. Je ne parlerais pas de maintien, on veut prendre des points pour avancer et rattraper les équipes de devant. »