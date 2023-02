ASSE : Batlles savoure la victoire de son équipe contre Nîmes

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les Stéphanois revivent en Ligue 2 ! Après une première partie de saison plus que compliquée, les hommes de Laurent Batlles ont entamé une nouvelle dynamique depuis la reprise post Coupe du Monde. Contre Nîmes, l’ASSE enchaîne un troisième succès d’affilé et se retrouve 15eme au classement. Un renouveau que salue le coach des verts.

Au micro de “Bein Sport“, il s’est exprimé sur la série de son équipe : « On avait dit qu'on aurait un mois de février très important, contre des concurrents directs au maintien. On voulait prendre les matchs les uns après les autres et perdurer dans cette dynamique. Maintenant il faut continuer et pas s’arrêter. On n’a pas trop paniqué mais dans l’ensemble on a eu un match maitrisé et c’est très bien pour les joueurs. »