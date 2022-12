ASSE : Batlles savoure, les Verts viennent de briller par leur exemplarité

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L’ASSE est reparti frustrée de Besaçon vendredi après-midi. Alors qu’un match amical avait été programmé contre Troyes, la rencontre a été annulée en raison d’un terrain impraticable. Les Verts étaient pourtant prêts à jouer mais se sont conformés aux desiderata de leurs adversaires.

« Je suis dégoûté, c'est inadmissible, le terrain n'était pas impraticable. Il y a de l'irrespect à tous les niveaux. Laurent Batlles était prêt à jouer. Patrick Kisnorbo, lui, ne voulait pas, ce sont des vedettes à Troyes, a tonné le président bisontin Claude Cuinet dans L’Est Eclair. Les joueurs stéphanois viennent saluer les supporters, vous voyez un Troyen ? On attendait 3000 personnes, c'est une perte de 8 000 €. »

Philippe Pichery, président du Conseil Départemental de l'Aube, n’a pas dit autre chose : « C'est irrespectueux envers le club et le foot amateur. » Sur ce coup-là, donc, les Verts n’ont strictement rien à se reprocher, pour le plus grand bonheur de Batlles et des amoureux du club ligérien.