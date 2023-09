ASSE : Batlles se lâche sur son avenir après Caen

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Comme la saison passée, l’ASSE réalise un début d’exercice très moyen et le club stéphanois et encore loin de son rêve ultime, retrouver la Ligue 1. Les mauvais résultats des Verts pourraient coûter la place du coach en place, Laurent Batlles. Comme l’a révélé Le Progrès et l’Equipe, Roland Romeyer serait agacé par le staff sportif en place et en cas de désillusion à Caen, Laurent Batlles aurait certenement pris la porte.

La réaction de Battles sur son avenir

Après le succès de samedi à Caen (2-1), Laurent Batlles s’est exprimé sur sa situation personnelle avec les Verts. « Non je ne suis pas spécialement soulagé, je vous l’ai dit, j’ai déjà vécu l’année dernière la même chose à la même époque. Je sais que dans un club comme l’ASSE il faut avancer et travailler et prouver comme partout. J’essaye de faire les choses de la meilleure des façons avec aussi des changements de joueurs, des changements d’effectif, des départs. Il faut appréhender tout ça et ça ne se fait pas en quelques semaines »

« Alors, non ce n’est pas usant, ça fait simplement parti de mon métier. Après je ne vous dit pas par moment que ce n’est pas fatiguant mais, malgré tout, ce n’est que le milieu du football et qu'un rôle d’entraineur dans ce milieu-là. Il y a pire dans la vie. Comme je l’ai dit en causerie à mes joueurs avec ce que certains ont vécu en sélection avec ce qu’il s’est passé au Maroc, c’est quand même plus important que le rôle d’un entraineur », a-t-il expliqué face à la presse comme le rapporte EVECT.

