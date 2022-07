ASSE : Batlles secoue ses cadres après Dijon et attend plus du Mercato

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Son analyse du match... Et son tacle sur les sortants (Maçon, Youssouf)

« Il y a eu une première mi-temps complètement ratée à tous les niveaux. Au niveau des duels, au niveau de l'envie, au niveau des courses... On aurait pu prendre beaucoup de buts. Et puis j'ai vu une deuxième mi-temps où nous avons mis plus d'intensité. On a fait rentrer des joueurs qui avaient envie de courir, de jouer... C'était quand même mieux. Il fallait tenter quelque chose en seconde période. C'est ce que nous avons fait mais nous n'avons pas été assez cohérents dans le jeu pour espérer ramener quelque chose de Dijon. »

Sur la difficulté des joueurs à s'adapter au système

« On sait que pour jouer dans ce système-là, il faut avoir tout le temps le ballon, plus de maîtrise technique... Aujourd'hui, on a perdu trop de ballons, trop de duels. A partir de là, on prend pas mal de risques. Les risques sont malgré tout assumé mais à la perte de balle, dans le pressing, on doit être meilleur. »

Sur la nécessité d'avoir d'autres renforts au Mercato

« On ne va pas tout remettre en cause non plus. J'ai parlé avec les joueurs à la fin. C'est vrai que le Mercato est long, qu'il y aura encore des arrivées et des départs... Maintenant il faut aussi qu'on travaille dans la sérénité. On est en train de construire quelque chose. Ce n'est pas facile... On met les choses en place mais il faut aussi avoir les joueurs pour évoluer dans ce système-là. »

Un attaquant, la priorité ?

« Est-ce que la priorité est devant ? Un peu partout ! Ce n'est pas dérangeant ! On est en train de construire quelque chose. Aujourd'hui, c'est dérangeant car tous les supporters étaient là derrière nous. Je suis dérangé pour eux. On va essayer de se battre la semaine prochaine pour gagner notre premier match. »

Sur l'entrée encourageante des jeunes Aïki et Mouton

« Notre centre de formation marche très bien. Je ne vais pas m'en priver. Il manquait du monde : Dylan Chambost, le petit Gauthier... Les jeunes ont fait une bonne rentrée. C'est ce que j'attends d'eux. Malheureusement, on n'est pas revenu au score. Sur la fin, ça aurait mérité de venir même si Dijon aurait dû tuer le match avant... »