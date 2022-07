ASSE : Batlles, supporters, objectifs... les vérités de Moueffek

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Actuellement en stage à La Plagne, les Verts font connaissance avec Laurent Batlles et ses méthodes différentes de ses prédécesseurs. Pour le jeune milieu de terrain Aimen Moueffek, c'est plutôt une redécouverte puisqu'il a été sous ses ordres à l'époque où il fréquentait la réserve. En interview au site En Vert et Contre Tous, celui qui s'est gravement blessé l'an dernier à la même époque a fait le tour de l'actualité stéphanoise, évoquant Batlles mais aussi l'ambition du club ou la relation avec les supporters.

"Pour être honnête, les objectifs, sans se mettre de pression, ils sont très hauts. On descend de Ligue 1, on a eu beaucoup de déception, maintenant le but c'est de remonter avec le projet du coach et de redonner la Ligue 1 à Saint-Étienne. J'ai eu du mal avec la relégation. Je l'ai très mal vécu comme je suis de Saint-Étienne, j'ai fait toutes mes classes ici. Étant issu du centre de formation, j'ai été très touché. Je me sens aussi beaucoup plus responsable même si on était tous là mais comme je suis un enfant de Saint-Étienne, je me sens plus responsable que les autres."

"On a de la chance d'avoir le coach Batlles"

"L'accueil des supporters ? C'était des messages d'encouragement, ils ont montré qu'ils étaient là. On sait qu'il va falloir regagner leur confiance, il va falloir montrer qu'on a envie de gagner. Il faut recréer cette fusion que l'on avait avec eux, on a besoin de ça pour gagner. Saint-Étienne, c'est les supporters."

"J'ai eu le coach Batlles en réserve, franchement on a de la chance de l'avoir cette année, je pense qu'on ne pouvait pas avoir meilleur coach que lui à ce moment de la saison. Il sait comment je joue, il sait sur quels points je dois progresser. Espérons qu'on va bien travailler cette saison avec pas mal d'objectifs."

Pour résumer Le jeune milieu de terrain de l'ASSE Aimen Moueffek a accordé une interview au site EVECT dans laquelle il a abordé tous les sujets, notamment l'arrivée de Laurent Batlles ou l'ambition pour la saison à venir, sachant que les dirigeants se donnent deux ans pour remonter.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life