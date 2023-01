ASSE : Batlles tance Le Graët, ne se sent pas menacé et alignera du lourd contre Laval

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Des indices sur le onze contre Laval

« Louis est forfait forfait à cause d’une béquille. Thomas Monconduit a beaucoup travaillé physiquement, il peut être présent demain. C'est important d'avoir un joueur comme ça. Il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Gauthier Larsonneur et Dennis Appiah seront sur le terrain demain. On les a fait venir pour qu'ils apportent leur maturité et leur sérénité. Il y a de la concurrence au poste de gardien. Demain, Gauthier va jouer et Boubacar Fall sera son remplaçant. »

L’adversaire de l'ASSE

« Peu importe l'équipe en face, il faut respecter tout le monde. Et il faut être conscient qu'on est dans l'obligation de prendre des points. Le début de saison ? Ce ne sont pas des moments que j'avais connus. Il faut réussir à trouver des leviers qu'on n'avait pas avant. Il faut avoir de la constance et de la fiabilité. Faire un match en sachant que sur le suivant, on peut faire la même performance. »

Une possible éviction

« En ayant un groupe où chacun joue à son poste et un banc assez fourni, ça permet de faire des changements sans se poser trop de questions. Aujourd'hui, je fais mon travail comme je dois le faire. Je ne me sens pas menacé, j'essaie d'amener mon groupe là où je veux l'amener. »

La polémique Le Graët

« J'ai suivi l'actualité tout comme vous. Il y a des déclarations qui ont été faites. Elles sont maladroites. »