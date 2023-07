ASSE : Batlles tire les enseignements de la victoire en amical

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Lancée dans l'opération remontée, l'AS Saint-Etienne a réussi son premier test de l'intersaison, en dominant une sélection de l'UNFP (5-2) en fin d'après-midi. L'entraîneur des Verts, Laurent Batlles, a livré ses impressions à la chaîne du club et, s'il s'est satisfait de la prestation globale de ses hommes, il a noté de nombreux points à améliorer, ce qui est logique à ce stade de la préparation.

"Déjà, on retient une victoire car c'est très important de gagner n'importe quel match. Après il y a vraiment eu une grosse revue d'effectif et au vu des séances fortes qu'on a eues tout au long de la semaine et également demain avec une très grosse séance athlétique, je crois que les joueurs ont fait ce qu'on voulait notamment dans l'intensité. On a regardé aussi au niveau des données, on est exactement dans ce que l'on voulait. Je trouve aussi que malgré tout, au niveau du jeu, on a produit quelque chose de très intéressant, assez cohérent même s'il y a beaucoup de choses à améliorer encore."

"Il faut continuer sur les mêmes bases"

"Malgré la pelouse qui était un peu difficile, ce qui m'a le plus plu c'est le contenu, la simplicité et l'intensité qu'on a pu mettre, le nombre de buts qu'on a marqué, la qualité dans le jeu qu'on a produit. Il y avait des choses qu'on avait travaillées, des choses qu'on a aussi gardées de l'année dernière. Il faut continuer sur les mêmes bases notamment offensivement et après il faut continuer de travailler dans l'aspect défensif parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer."

"Au niveau du volume athlétique, au niveau des sprints, à partir du moment où on est dans ces données là ça veut dire qu'on est vraiment dans le contenu et dans le travail qu'on veut faire. Il y a une charge de travail qui est établie en début de semaine, avec un certain nombre de kilomètres à atteindre et à partir du moment où même dans les matchs ça rentre en compte, tant mieux parce que ça nous permet de valider les séances de travail."

Le calendrier de l'AS Saint-Etienne pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life