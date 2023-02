ASSE : Batlles tire son chapeau à Krasso, et pas que pour ses buts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'ASSEest 16e de L2 mais elle compte dans ses rangs le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat en la personne de Jean-Philippe Krasso. L'ancien joueur d'Epinal se révèle et il a même franchi un cap selon son entraîneur, Laurent Batlles... « Il est plus tourné vers le collectif, a-t-il expliqué. On le voit sur le terrain, il défend plus qu'avant. Et dans la vie de groupe il est plus impliqué. Il n'hésite plus à prendre la parole. Il n'était pas comme ça au début. C'est bien. Je lui ai confié le brassard parce que c'est un des plus anciens et qu'il est performant. Il s'investit plus. Il s'émancipe. »

Krasso : « Je force ma nature »

« Je m'implique plus mais c'est aussi la situation qui veut ça, a confié Krasso. J'essaie de donner tout ce que j'ai. J'essaie d'en faire plus. Il faut mettre tous les ingrédients pour atteindre l'objectif. Du coup je parle plus. Je ne suis pas trop comme ça mais je force ma nature. Mais ce n'est pas que moi. »