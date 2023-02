ASSE : Batlles tremble encore plus avant Annecy

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

L’ASSE est retombée dans des travers inquiétants. Incapables de se sortir de la zone rouge, les Verts viennent d’enchaîner deux défaites consécutives contre le FC Sochaux et à Bastia mardi. Laurent Batlles attend du mieux demain à Geoffroy-Guichard contre le FC Annecy (15h). Ce ne sera pas une mince affaire tant le promu haut-savoyard est sur une bonne dynamique et peut faire trembler le coach des Verts, qui jouera peut-être sa tête lors de cette rencontre.

« Le groupe est en pleine confiance à l’heure de débarquer à Geoffroy-Guichard avec en bandoulière une belle série de 12 matches consécutifs sans défaite dont 8 en Ligue 2 (4 victoires, 4 nuls). Pour la première fois, le FCA va débuter une journée de championnat en tant que locataire d’une place dans le top 10 du championnat (9e) », explique le Dauphiné Libéré.

Buteur face au SM Caen mardi (2-0), Kévin Testud est confiant : « On est à notre place au regard de ce qu’on montre sur le terrain. Je pense qu’on est chiants à jouer. On a nos qualités et on mérite notre place. » Hady Camara, prêté par l’EA Guingamp, pourrait de son côté faire sa première apparition face aux Stéphanois. Ce dernier a débarqué à Annecy car Bissenty Mendy a écopé de 8 matches de suspension pour un coup de sang à Belfort en Coupe de France.