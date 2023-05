ASSE : Batlles va redonner sa chance à un jeune contre Valenciennes

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Ce mercredi, Laurent Batlles a annoncé que Lamine Fomba, touché lors d'un entraînement cette semaine, était forfait pour la réception de Valenciennes vendredi soir. Et qu'en conséquence, un jeune allait le remplacer dans le groupe, et pourquoi pas dans le onze de départ. Ils sont trois à lorgner cette place : Louis Mouton, souvent vu lors de la première partie de saison, Cheikh Fall et Antoine Gautier. L'entraîneur de l'ASSE a expliqué que la séance de demain serait décisive.

"On va voir les entrainements de demain"

"Cheikh est là avec nous, Louis aussi, je ne sais pas encore, on va voir comment ils se situent. Louis n’a pas joué depuis un petit moment aussi, on va voir les entrainements de demain une fois qu’ils seront finalisés et voir si l’on fait un choix entre ces deux joueurs là voir un autre joueur. J’attends l’entrainement de demain pour pouvoir finaliser le groupe. L’équipe ne sera pas particulièrement difficile à faire mais après c’est toujours embêtant de perdre un joueur qui avait fait un beau match à Caen (Fomba). C’est dommage à la fois pour lui et pour nous. Ça fait partie du métier malgré tout, on a pas mal de joueurs dans ce secteur là, je ne suis pas particulièrement embêté par rapport aux choix que je vais faire pour l’équipe."

