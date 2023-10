ASSE : Batlles vise un objectif non assouvi par Galtier et Gasset

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Alors qu’on lui prédisait l’enfer avant le match face au SM Caen, Laurent Batlles a réussi l’exploit de remporter trois matchs consécutifs à l’extérieur (Caen, Concarneau et Troyes) et de replacer l’ASSE dans la course à la montée.

Comme le rapporte Poteaux-Carrés, cela faisait cinq ans et demi que les Verts n’avaient pas réalisé un 9/9 en déplacement. La dernière fois, c’était sous Jean-Louis Gasset lors de sa remontada du printemps 2018 avec les succès à Nantes (3-0), à Strasbourg (1-0) et à Montpellier (1-0). Durant ses sept années sur le banc, Christophe Galtier avait réussi la même série à deux reprises lors de la saison 2015-16.

Un exploit à réaliser à Laval

Comme l’explique le site internet, « ni Galtier ni Gasset n'ont réussi à enchaîner un 4e succès d'affilée à l'extérieur » sous leurs mandats couronnés de succès. Pour Laurent Batlles, cet « exploit » passe par un succès le lundi 23 octobre prochain sur le terrain du Stade Lavallois, actuel leader de Ligue 2 au bilan plus que flatteur actuellement (22 points sur 27). En fin de saison dernière, les Verts étaient justement tombés en Mayenne (1-2) contribuant au maintien in-extrémis des Tangos…

