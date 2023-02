ASSE : Battles annonce un retour, parle de Pau et évoque le cas Bakayoko

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Bamba de retour, Moueffek absent

« On a eu une semaine pour travailler et récupérer. On a deux jours de repos en moins par rapport à l'équipe adverse. Il n'y a qu'Aïmen (Moueffek) et Charbo' de blessés. Kader (Bamba) pourra postuler au groupe. Pour Aïmen, le doc n'a pas encore donné de date de reprise. Il faut rappeler certaines choses en terme de continuité et d'exigence. Aujourd'hui, il y a eu une prise de conscience et il faut qu'on soit très attentif pour avancer dans ce championnat. On essaie d’avoir le même discours depuis quelques matches : prendre des points et remonter au classement. A Nîmes, il y avait une petite alerte pour Lamine Fomba, on ne voulait pas prendre de risque et c'est pour ça que j'ai pris Louis (Mouton). Je ne voulais pas l'écarter totalement du groupe non plus. »

Les enseignements de la victoire à Nîmes

« Je pense qu'on aurait pu être plus performant du côté de Dennis (Appiah), mais il n'a pas les mêmes qualités de percussion. Dans l'apport des milieux et des joueurs de couloir, il se passe des choses. L'entame de deuxième mi-temps à Nîmes a été moins bonne face à un jeu plus direct. On a eu moins de maîtrise. Remonter au classement fait partie d'un état d'esprit. »

Pau, un adversaire dans le dur

« Pau, cela fait un moment qu'ils n'ont pas eu de résultats positifs, mais ils n'ont pas de grosse défaite. Il y a eu des changements de système chez eux. »

Un public à nouveau derrière son équipe

« Je n'ai jamais senti qu'il y avait vraiment un écart entre le public et cette équipe. J'ai connu des grands moments ici avec eux et j'espère en vivre encore. »

La mise à l'écart de Bakayoko au Puy

« On devait voir Max (Rivera) et Baka au Puy et quand on est arrivé, Baka n'était pas présent. On a eu une discussion qui reste entre nous. Baka fait partie d'un club qui doit le gérer. »