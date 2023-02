ASSE : Laurent Battles fait le point sur la santé de Charbonnier et Moueffek

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Si l’ASSE s’est imposé ce samedi 11 février contre Dijon (2-0), cette victoire a laissé des traces sur l’effectif de Laurent Battles. Au cours de cette rencontre, l’entraîneur des Verts a vu deux de ces joueurs quitter le terrain prématurément. Après la rencontre, l’ancien milieu de terrain français est revenu sur ces sorties et fait le point sur l’indisponibilité de ces joueurs.

Sur Charbonnier

« Comme vous avez pu le voir, à la fin du match je l’ai aperçu avec les béquilles. On attend de voir lundi avec des examens complémentaires quant à son genou. Il se pose énormément de questions, il a été rassuré par le docteur, il lui a dit qu’il fallait attendre les examens pour se situer définitivement. »

Sur Moueffek

« Aïmen est venu me voir par rapport à son ischio. Il a eu une alerte et on n’a pas voulu prendre de risque. Il va passer des examens complémentaires en début de semaine. »