ASSE : Batlles prend Boudebouz pour taper sur ses joueurs

L'AS Saint-Etienne a enchaîné une deuxième victoire consécutive en Ligue 1 en s'imposant ce dimanche sur la pelouse de l'ESTAC (1-0) grâce à un but sublime de Miguel Trauco. En conférence de presse, l'entraîneur troyen, Laurent Batlles, a confié qu'il aurait pu prendre la place de Ryad Boudebouz lors de cette rencontre tant son équipe n'a pas mis d'intensité.

"Je n’ai pas reconnu mon équipe, je pensais que les joueurs avaient pris conscience que le championnat est compliqué après la défaite à Lens. On a laissé Saint-Étienne dans un certain confort. Il va falloir changé l’état d’esprit de certains, quand ils ne font pas les choses c’est compliqué. (...) Boudebouz plus bas sur le terrain ? C’est un choix de l’entraineur, j’aurais pu jouer à sa place ce soir, quand il n’y a pas d’intensité sur un joueur technique, il a la qualité pour distribuer le jeu. En première mi-temps c’était facile pour lui. C’était un choix de l’entraineur et après le match on peut dire que c’était un bon choix de sa part."

🎙 Les mots du coach Batlles en zone mixte, au sortir du match perdu cet après-midi face à l’ASSE.#ESTACASSE 0-1#TeamEstac 🔵⚪️ pic.twitter.com/bpPTyUZhTY — ESTAC Troyes (@estac_officiel) November 21, 2021