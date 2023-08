ASSE : Batubinsika a déjà cerné le plus gros problème des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

But ! : Dylan, quelle analyse faites-vous de ce match ?

Dylan BATUBINSIKA : Je pense qu'on méritait de prendre au moins un point. Il y a ce penalty, ce but refusé, et derrière on se fait punir dans le temps additionnel. C'est rageant. Mais bon, on a pris trop de vagues. On a été trop en danger sur les contres et on a fini par le payer.

Plusieurs joueurs ont été touchés par un virus. Est-ce que cela peut expliquer cette prestation ?

On ne va pas se réfugier derrière ça, mais peut-être qu'on a un peu manqué de jus à la fin.



Comment vous êtes-vous senti ?

Fatigué. J'avais eu le virus, je suis arrivé assez tard. Mais dans l'ensemble ça a été. J'ai pu terminer. J'ai eu des débuts de crampes mais c'est normal. Il faut que je retrouve le rythme. Et que je connaisse un peu mieux mes coéquipiers. Cela passe par une bonne communication entre nous. C'est important d'avoir une meilleure connaissance de chacun, de parfaire les automatismes. On va essayer aussi de se remplir un peu plus dans l'optique du prochain match.

