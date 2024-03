ASSE : Batubinsika sonne l'heure de la revanche contre Auxerre

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

En compagnie d'Olivier Dall'Oglio, c'est Dylan Batubinsika qui s'est présenté devant les médias ce jeudi à L'Etrat, deux jours avant le choc de la prochaine journée de L2 contre l'AJ Auxerre. Le Congolais a notamment évoqué le souvenir cuisant du déplacement dans l'Yonne, où les Verts avaient lourdement chuté (2-5).

"Il faut produire un gros match samedi"

"Un esprit de revanche ? Ça, c'est sûr. On espère bien figurer dans cette revanche et pouvoir nous venger du résultat passé. On joue à la maison, devant des supporters nombreux, il faudra être au rendez-vous. On avait vécu un déplacement très difficile à l’aller. Vis-à-vis de nous-mêmes, des supporters, il faut produire un gros match samedi", a-t-il glissé. Avant d'évoquer la concurrence qui anime le groupe stéphanois. "On sait qu’il y a de la concurrence, que le coach doit faire des choix. Mais c’est notre métier. Dans l’état d’esprit, chacun donne le meilleur de lui-même. On se sublime les uns les autres, peu importe qui joue."

🎙️ Olivier Dall'Oglio : "C’est un match important. Le public ne s’y trompe pas. Mais pour que ce soit une fête, il faudra être à 100%. (...) Auxerre, c’est le leader. Ils sont très réguliers. Pour les embêter, il faudra être solides défensivement. On devra aussi s’améliorer sur… pic.twitter.com/PKqXtOn1pM — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 7, 2024

