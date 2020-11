ASSE : Bernard Caïazzo aux Emirats, un investisseur trouvé ?

Ça faisait longtemps. Mais au vu des résultats actuels, catastrophiques, et des finances du club stéphanois, dans le même état, il apparaît logique que la rumeur de l'arrivée d'un éventuel investisseur à l'ASSE prenne de l'ampleur. Cette fois, et c'est une notable différence, pas de propos plus ou moins flous, ni d'Américain mystère, ce qui avait d'ailleurs provoqué un voyage (et un stage) de l'équipe première il y a plus d'un an aux Etats-Unis afin de préparer une saison calamiteuse (la dernière).

Comme le précise le site Gulftoday, basé à Dubaï (Emirats Arables Unis), Bernard Caïazzo, l'un des deux hommes forts de l'ASSE, a en effet été reçu par Saeed Hareb, secrétaire général du Dubai Sports Council (DSC). Comme le rajoute le site, les représentants de DSC et ce même Caïazzo ont discuté de la coopération mutuelle et des opportunités d'investissement.

Attention, toutefois, on ne sait, précisément, si Caïazzo était en mission pour plusieurs clubs de Ligue 1, via le syndicat qu'il dirige (Première Ligue) ou si il agissait exclusivement pour le compte du club stéphanois. Gulftoday évoque clairement l'ASSE, et son histoire, mais tient également à préciser que "Caiazzo est également président du syndicat Première Ligue qui regroupe la grande majorité des clubs de Ligue 1 et se concentre sur la modernisation du football français et l'amélioration de sa compétitivité."