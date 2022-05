ASSE : Bernard Caïazzo jete un froid sur la rumeur David Blitzer !

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Si, depuis deux jours, le nom du milliardaire américain David Blitzer - actionnaire des Philadelphie 76ers (NBA), des New Jersey Devils (NHL), des New York Yankees (baseball), de Crystal Palace, d'Augsbourg, d'Alcorcon (D2 espagnole) et du Waasland-Beveren (D2 belge) - circule pour reprendre l'ASSE, Bernard Caïazzo est sorti du silence depuis Dubaï pour calmer le jeu.

Dans les colonnes du Progrès et via un SMS assez clair, le Président du Conseil de Surveillance des Verts a rappelé que le match FC Nantes – ASSE de samedi, décisif pour le maintien du club ligérien, était la « priorité des priorités ». Quant à la vente de l'ASSE, « ce n'est pas d'actualité ».

Pas sûr cependant que cela calme les bruits de couloir. Rappelons quand même qu'avec la manne apportée par le fonds CVC et les changements structurels imposés depuis deux ans au club, Saint-Etienne a vu sa situation économique renforcée et ne cherchait initialement plus qu'un actionnaire minoritaire pour compléter la corbeille...

Caïazzo calme le jeu sur la vente de l'ASSE Depuis 48 heures, le nom de David Blitzer, milliardaire américain, circule pour racheter l'ASSE. Bernard Caïazzo a néanmoins calmé le jeu quant à une vente imminente du club... préférant rappeler que la priorité était le match de Nantes.

Alexandre Corboz

Rédacteur