ASSE : Bernardoni et Sako lancent un nouvel appel au peuple vert avant Troyes

Le match Lille-ASSE n'a pas fait se lever les foules mais les Verts ont ramené un bon point du stade Pierre Mauroy, où le plan de Pascal Dupraz a bien fonctionné, avec un bloc bas que les Dogues n'ont pas réussi à perforer, Paul Bernardoni passant une soirée plutôt tranquille. « Ce match nul nous satisfait, a commenté le portier. Il faut prendre point par point. On espère toujours gagner mais prendre un point à Lille, c'est bien. On continue de faire tourner le compteur. Sur la physionomie du match, on peut même avoir certains regrets sur quelques situations. Mais on a été solides derrière, c'est le principal ».

« On espère que le public va encore plus répondre présent que la dernière fois. C'était déjà fabuleux et on sait très bien qu'avec leur soutien on peut soulever beaucoup de choses »

En l'absence d'Eliaquim Mangala, suspendu, Harold Moukoudi aura bien contribué à cadenassé la défense verte, pour sa première titularisation de l'année. Au micro de Prime Video, l'ancien havrais pouvait avoir le sentiment du devoir accompli. « C'était un gros match, on savait que ce ne serait pas simple mais on était bien préparés, a commenté le défenseur. On a su mettre les Lillois en difficulté avec un bloc bien compact. On savait qu'ils n'étaient pas très à l'aise face à des blocs comme ça. » Même satisfaction pour Mahdi Camara. « C'est notre second clean sheet consécutif et c'est un très bon point. Tout le monde a défendu, et ça a commencé d'Arnaud (Nordin) et Denis (Bouanga) qui se sont dépouillés ». Bakary Sako, au micro de France Bleu, se tournait quant à lui vers Troyes... « On engrange des points. Le match nul est mérité. Maintenant il faudra bonifier ce point face à Troyes. Ce serait bien de faire un petit guichet fermé parce que l'ambiance était vraiment exceptionnelle face à Metz (1-0). » Un appel au peuple vert également lancé par Bernardoni... « On espère que le public va encore plus répondre présent que la dernière fois. C'était déjà fabuleux et on sait très bien qu'avec leur soutien on peut soulever beaucoup de choses ». Enfin, Moukoudi y est allé d'une petite promesse : « On sait que c'est un gros match face à un concurrent direct pour le maintien. On va faire le job ! ». Le rendez-vous est pris !