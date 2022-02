ASSE : Bernardoni, le milliardaire et le Chaudron...

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Il a traversé le terrain lors du troisième but de l'ASSE. Rejoignant Wahbi Khazri et les autres joueurs afin de célébrer, devant le Kop Nord de Geoffro-Guichard, la victoire acquise contre Montpellier. Lui, c'est le gardien Paul Bernardoni, arrivé cet hiver en provenance d'Angers et qui ne cache pas son bonheur d'évoluer dans une ambiance pour le moins particulière.

Un sentiment confié aux médias ce vendredi lors de la traditionnelle conférence de presse.

"Je fais aussi du foot pour ça et je pense que tout le monde regarde le foot pour ça : vivre des émotions, des ambiances comme ça. Quand tu gagnes contre Montpellier et que tu vois tout le stade exploser, toi évidemment tu exploses avec. J'ai l’habitude de dire que même le plus gros milliardaire ne peut pas se payer l’émotion que j’ai vécu sur le terrain et que les gens ont vécu dans le stade. On sent que ça explose, que les gens sont heureux.

Ici il y a une telle ferveur ! Pour ma part, moi qui suis passionné de foot, je jouais gamin pour vivre des choses comme ça et c’est sur que c’est génial !"

