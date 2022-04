ASSE : Bernardoni ou Green, les gardiens font débat avant le Stade Rennais

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Je n'en vois pas l'intérêt

« Pour moi, ce n'est pas Paul Bernardoni le responsable de la porosité défensive des Verts. Certes, le gardien prêté par le SCO Angers encaisse énormémement de buts et n'est pas décisif souvent mais quand est-il réellement responsable sur les ballons qu'il va chercher au fond de ses filets ? Mis à part le nul face au RC Strasbourg (2-2), l'ancien gardien de l'équipe de France Espoirs n'a pas commis beaucoup d'impairs.

Je rappellerais aussi que c'est avec Etienne Green titulaire que l'ASSE avait commencé sa saison compliquée avec Claude Puel et que l'équipe n'avait que 12 points à la trêve quand l'Anglais était encore numéro 1. Pour moi, que ce soit Bernardoni ou Green, ça ne changera fondamentalement pas le problème... Mais peut-être que le premier nommé est mieux armé au niveau de l'expérience pour assumer.

Oui, Etienne Green s'était révélé à Nîmes et dans la difficile course au maintien de la saison 2020-21 mais je ne suis pas persuadé que la foudre s'abattra deux fois au même endroit. N'ayant pas la mémoire courte, je me souviens que le natif de Colchester avait eu beaucoup de baraka avec des poteaux sortants dans les moments-clés. Poteaux que l'ASSE n'a pas cette année. Autant continuer avec Paul Bernardoni, qui – de par ses expériences à Troyes, Nîmes ou encore Angers - connait bien ces fins de saison compliquées et affronte ces périodes avec un état d'esprit exemplaire. »

Alexandre CORBOZ





Pourquoi pas ?

« L'ASSE prend but sur but en ce moment. Je ne pense pas que Bernardoni en soit responsable, pas le premier responsable en tout cas. C'est surtout sa défense qui est catastrophique, et c'est là que je considère, depuis longtemps, que Dupraz devrait faire bouger les choses. J'écris dans ces colonnes depuis des mois que cette défense à cinq n'offre pas assez d'équilibre à l'équipe. Dupraz n'a pas les pistons pour jouer dans ce système là. Il l'a longtemps fait avec Thioub d'un côté et Kolo de l'autre, c'est à dire avec un attaquant et un défenseur. Je considère que l'ASSE serait plus compacte avec deux lignes de quatre. « Il faut revenir aux bases », a d'ailleurs dit Mangala après Monaco. Et les bases, c'est ça : deux lignes de quatre, un bon vieux 4-4-2, ou un 4-2-3-1. Les joueurs seraient sûrement moins perdus sur le terrain. Mais pour revenir à notre question initiale, celle du gardien de but, après tout pourquoi pas changer aussi. Je n'ai jamais pensé que Bernardoni était meilleur que Green. Plus expérimenté oui, mais meilleur, je ne crois pas. Il faut un électro-choc à cette équipe, et même si Bernardoni n'a pas démérité, il n'a pas été souvent décisif non plus, coulant avec le navire, encaissant 17 buts en 5 journées. L'avenir, c'est plutôt Etienne Green, jusqu'à preuve du contraire, et c'était lui dans les cages l'an dernier dans un sprint final où il avait été l'un des acteurs majeurs du maintien. »

Laurent HESS

« Pour ou contre un changement de gardien lors des quatre dernières journées ? » : tel est notre débat de la semaine à l'ASSE... Alexandre Corboz pense qu'il n'y a pas d'intérêt à remplacer Bernardoni par Green. Pas forcément l'avis de Laurent Hess...

