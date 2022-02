ASSE : Bernardoni prêt à relever un sacré défi en cas de maintien, Hamouma le suit !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Remontée à la 16e place de la L1, l'ASSE est redescendue à la 19e suite à sa défaite à Paris (1-3) samedi soir, avant de recevoir le FC Metz dimanche dans un match très important pour son maintien.

Hamouma lui portera les bidons !

Sur Prime Vidéo, Paul Bernardoni, amateur de vélo, a affirmé dans une interview qu'il fêterait le maintien en grimpant l'Alpe d'Huez. « Si on se maintient, je vais monter l'Alpe d'Huez avec les 21 virages. C'est un truc mythique donc je m'engage et étant donné qu'on va se maintenir, je vais le faire », a promis le portier. Ce à quoi Romain Hamouma a répondu : « Si on se maintient, moi je te suivrais en voiture dans le col et je te donnerai les bouteilles d'eau » !

