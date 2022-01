ASSE : Bernardoni se fait déjà chambrer chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Ce mercredi, l'AS Saint-Etienne a officialisé l'arrivée de Paul Bernardoni sous la forme d'un prêt de six mois. À peine arrivée, le désormais ex-gardien du SCO d'Angers s'est déjà fait chambrer par le community manager des Verts.

Sur Twitter, ce dernier a publié les premières images de Paul Bernardoni sous le maillot stéphanois avec comme légende "un autre chauve", en référence à ses prédécesseurs Jérémie Janot, Stéphane Ruffier ou encore Jessy Moulin. Ce à quoi l'ancien portier des Girondins de Bordeaux et de Nîmes notamment a répondu avec humour : "Fier d'inscrire mon nom à la (déjà longue) liste des gardiens chauves de l'ASSE."

