ASSE : Bernardoni, une lueur dans la grisaille verte

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Paul Bernardoni ne pouvait rêver plus bel endroit pour décrocher sa première victoire avec les Verts. Prêté par Angers cet hiver, c'est sur le terrain du SCO que l'ancien nîmois est allé chercher un succès ô ciombien précieux pour l'ASSE dans son opération maintien. Cette victoire de la relance, Bernardoni y aura participé en s'interposant devant Pereira-Lage, et en venant soulager sa défense sur les derniers coups de pied arrêtés de la rencontre. Moins sollicité que lors de ses deux premiers matches face à Lens (1-2) et à Lyon (0-1), l'ancien nîmois ne devait pas être le moins motivé sur la pelouse du stade Raymond Kopa, pour son retour dans un club qui l'avait poussé vers la sortie quelques semaines plus tôt, au début du Mercato.

Un retour gagnant à Angers, la plus belle des réponses

« Le club avait une possibilité de faire des économies et on s'y retrouve sportivement car Danijel (Petkovic) a montré de belles choses pendant la période où il a joué », avait alors commenté Gérald Baticle, le coach du SCO, qui n'avait rien fait pour retenir l'ancien Croco. Un Baticle qui s'est contenté de dire avant les retrouvailles de mercredi dernier : « Le retour de Paul, ce n’est pas un sujet pour nous. Je ne suis plus dans la compréhension de ce qu’il s’est passé il y a un mois. À un moment je me suis posé des questions, j’ai cherché à réfléchir, aujourd’hui je suis axé sur d’autres questions ». Comme accueil, on a connu plus chaleureux... Et à la lecture des propos du nouveau coordinateur sportif Laurent Boissier dans le Courrier de l'Ouest, peu de chances de voir le nouveau n°50 des Verts revenir en Anjou en fin de saison... « Parfois cela marche entre un joueur et un club, et parfois non mais Paul n’est pas parti fâché. Son prêt peut ouvrir la porte à un départ​l’été prochain ». Un départ souhaité par le SCO, qui a déjà recruté le prometteur Yahia Fofana (Le Havre), promis à la place de n°1. « Paul sait qu'on n'était pas satisfait à 100% de ses performances à Angers, a expliqué Arnauld Lucas, l'entraîneur des gardiens du SCO. Son jeu au pied est un facteur limitant, il y a eu quelques soucis dans ce domaine-là qui n’ont pas favorisé sa confiance ». Une confiance que le principal intéressé semble retrouver chez les Verts, fort de quatre premières prestations réussies... même si en quatre matches, l'ASSE aura concédé trois défaites...

Dupraz : « Pour l'instant son bilan n'est pas suffisant » Appelé à commenter les débuts de Paul Bernardoni sous le maillot vert après la victoire à Angers, et avant la défaite à Bergerac, Pascal Dupraz avait eu cette réponse : « Il y a une bonne école de gardiens ici et de bons entraîneurs pour s'occuper d'eux à commencer par André Biancarelli, qui est une sommité. On a quatre gardiens d'avenir et Paul est celui qui a le plus d'expérience. Quant à son bilan, pour l'instant, c'est deux défaites et une victoire donc ce n'est pas suffisant. Pour l'équipe comme pour lui.» Une bonne façon d'en demander encore plus !