ASSE : Bilal Benkhedim a trouvé un bon avocat auprès de Dupraz !

Denis Balbir a donné son opinion sur l'actualité des Verts au site Peuple Vert. « Le choix de Dupraz ? C'est quitte ou double !, estime notamment le journaliste. Si on accepte qu’il y ait des renforts ça peut le faire, sinon Dupraz ou un autre ça sera délicat ! C’est un choix dicté uniquement par son sauvetage à Toulouse. Après, si le côté un peu meneur d’hommes marche tant mieux, mais le foot s'il a son côté psychologique, a forcément et heureusement un lien avec le talent. Or aujourd’hui à Saint Étienne il y a trop peu de talent et on a pas su pour le moment recruter malin. D’autres le font ou l’ont fait et j'ai toujours été un partisan de s’appuyer sur des jeunes, mais chez les Verts c’est un peu trop de jeunes ou pas assez... »

Et à Balbir d'ajouter : « Et puis l’énigme Aouchiche…. Benkhedim ne joue jamais et je le dis encore une fois c’est anormal J’espère que Dupraz fait un vrai état des lieux des JEUNES ! »

