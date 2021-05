ASSE : Bilan, perspectives, capitanat... Mahdi Camara en dit plus

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

But! : Mahdi, cette défaite contre Dijon (0-1) laisse un goût amer...

Mahdi CAMARA : Oui. C'est sûr qu'on est déçus. On voulait gagner ce dernier match. On a bien débuté. On a bien joué pendant 30 minutes. Il aurait fallu tuer le match.

Qu'est-ce qui a manqué ?

L'efficacité en première mi-temps. Après, on a moins bien joué. On a trop porté le ballon. On n'a pas joué assez simple.

Quel bilan faites-vous de cette saison ?

Ça reste une saison positive. On a pas mal appris. Ça peut nous faire grandir. C'était une saison bizarre avec la pandémie et l'absence des supporters. On a beaucoup appris.

Vous avez senti le collectif progresser ?

Oui. Je pense que ça s'est vu ces derniers temps. Le groupe a progressé. C'est pour ça que la saison est positive. On a joué avec beaucoup de jeunes, de joueurs formés au club. Ça, c'est magnifique.

Avec le départ de plusieurs cadres, avez-vous le sentiment qu'une page va se tourner ?

Je ne sais pas. Mais je tiens à les remercier. Ce sont de très bons mecs. Ils nous ont montré la voie du professionnalisme. C'était super d'être avec eux.

“Si je suis capitaine, j'essayerai de porter le brassard de la meilleure des manières. Ce serait une grande fierté c'est sûr”

Qu'ont-ils apporté ?

Au quotidien, des joueurs comme Mathieu Debuchy et KMP, ce sont de grands pros. Ils sont en salle avant tout le monde. Tu te dis que tu ne peux pas faire moins qu'eux. C'était exceptionnel pour nous.

A titre personnel, beaucoup d'observateurs estiment que vous avez été le joueur le plus régulier, le plus performant...

Je pense que j'ai pas mal progressé. Je suis assez content. J'ai pu porter le brassard. Pour moi qui viens du centre de formation, c'est magnifique.

Vous le porterez peut-être régulièrement la saison prochaine...

Le coach décidera. Si c'est le cas, si je suis capitaine, j'essayerai de porter le brassard de la meilleure des manières. Ce serait une grande fierté c'est sûr.

Content d'être en vacances ?

Oui, ça va faire du bien. C'était une saison compliquée. On va aller se ressourcer en famille pour revenir plus fort.