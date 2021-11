ASSE : blessés, crise, Clermont, avenir, Puel répond à tout

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Le groupe

" Moukoudi (ischios) et Neyou (cheville) seront absents plusieurs semaines. Trauco a repris hier avec le groupe, ça peut être un peu juste pour dimanche mais on verra. "

La semaine de travail

"Ce fut une semaine studieuse et de qualité avec des joueurs et un staff impliqués. On balaie tous les préceptes défensifs comme offensifs, on peaufine les détails sur les oppositions et à la vidéo. Tout est à confirmer ce week-end."

Huis clos contre Clermont

"C'est un match particulier et c'est regrettable de le jouer à huis-clos. Ce n'est pas un derby mais un match entre deux villes proches, mais il n'y a pas une rivalité exacerbée. On retrouve la configuration de la saison dernière."

Résultats et jeunes

"Nos résultats sont en dent de scie car les joueurs sont en apprentissage. On doit gagner en régularité dans nos prestations. Les joueurs ne maîtrisent pas encore tous les codes et doivent gagner en concentration. Mais cela ne vient pas que des jeunes joueurs, cela peut arriver aussi aux joueurs plus expérimentés. Ce qui est plus embêtant, c'est que cela arrive à des moments-clés alors que rien ne le laisse présager. On se pénalise nous-mêmes. Je trouve qu'il y a un bon feeling entre les jeunes et les plus anciens. Ces derniers sont de bons conseils. Traiter certains de "peignoir-claquette" était irrespectueux."

Urgence de points

"Bien sûr qu'il est important de s'imposer dimanche. Bordeaux a pris des points dans les arrêts de jeu. Cela nous conforte dans le fait que les choses évoluent pour tout le monde. C'est à nous de faire bouger les choses. Le plus important c'est le prochain match. Je ne vais pas fixer des objectifs de points comme ça. On ne se projette pas plus que le match de dimanche prochain."

Banderoles de supporters

"Je pense que les joueurs font la part des choses, restent concentrés sur leur métier et l'enjeu. Tout le monde a pris la dimension de ce que l'on doit réaliser. On est tous focalisé sur le même objectif."

Ses soutiens

"Les soutiens ne sont pas rares. Ils viennent de mes pairs et de beaucoup de Stéphanois que je croise. Il faut savoir faire la part des choses. C'est une entreprise difficile depuis mon arrivée. Une frustration légitime et de la peur se sont développées, et elles se matérialisent sur les dirigeants. Ce qui est important pour moi, c'est de voir mes joueurs prêts au combat pour relever ce défi qui est immense."

