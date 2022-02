ASSE : blessés, Crivelli, Khazri et Boudebouz, Strasbourg, Dupraz avait beaucoup à dire

Zapping But! Football Club ASSE : que penser du mercato des Verts

Le groupe

"Sont forfaits pour Strasbourg: Crivelli, Maçon et Sow. Enzo Crivelli ne va pas être opéré. Il a contracté une nouvelle blessure l’avant veille du match contre Montpellier. Les médecins ont décidé qu’il devrait observer une période de repos. Pour Crivelli, c'est une blessure à l'ischio et il est déjà en réadaptation. Pour Yvann, son genou répond mal. Le docteur est souverain et il me conseille de le laisser au repos. Pour Saidou, il a une légère entorse à la cheville."

Des choix à faire

"Je veux des joueurs à 100%. Les incertitudes pèsent uniquement sur le choix des joueurs que je ferai. Ce choix va se faire sur ce que je vois en match et aux entraînements. Il y aura 20 joueurs. Sako sera de retour, il était court pour Clermont."

Rien n'est fait

"Il faut rester mesuré, serein et vigilant. C'est toujours mieux d'avoir pris 9 points en 3 matchs, mais ça ne nous rend pas plus fort que lorsqu'on ne gagnait pas. On ne se maintient pas à 21 points, mais cela apporte de la confiance. Si la série ne fait que démarrer, je suis preneur. Je ne vais pas me taper sur le ventre avec ces victoires et resté mesuré. L'important est de remplir une mission et elle est loin d'être remplie."

Mangala

"Les progressions dépendent de chacun. Eliaquim était en difficulté parce qu'il ne se cache pas. S'il était coquin, il jouerait 20 mètres plus bas en faisant descendre le bloc. On a changé plus de 50% de la défense et on reste performant."

Thioub

"Je suis satisfait du match de Sada. On le voulait. C'est un peu nouveau pour lui, mais il s'en sort bien. Il n'a pas trop eu le choix sur le poste, si ça ne lui plaît pas, on en met un autre. Sans pour autant que Yvann ne soit laissé pour compte."

Le RC Strasbourg

"C'est une très belle équipe avec un jeune entraîneur qui a eu des résultats à Rennes et qui en a Strasbourg. On doit rivaliser."

Khazri et Boudebouz

"Ryad et Wahbi sont sortis en fin de match, et j'ai apprécié leurs attitudes car ils étaient à fond pour que leurs partenaires gardent le résultat. Là-dessus, je ne transigerai pas sur ce comportement. Quand tu agis bien, tu ne reçois que du bon. A partir du moment où vous êtes vrai... Quand vous surjouez, cela se voit. Je fais passer mes messages en expliquant le bien fondé de ma décision. Ce qui m'importe, c'est que l'on soit tous sur la même longueur d'ondes."

Supporters

"Les responsables des groupes sont des gens censés, et il faut en faire en sorte que le public soit là jusqu'à la fin de la saison. Chapeau à Sam (Rumsten) pour avoir défendu le club devant la commission."

Propos retranscrits par nos confrères du Progrès.

